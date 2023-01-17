Кепина (Толкачева) Пелагея Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКепина (Толкачева) Пелагея Яковлевна

Кепина (Толкачева) Пелагея Яковлевна

avatar

Место рождения

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

1792

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Толкачев Яков Иванович

Мать: Толкачева Х

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кепин Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Кепин Афанасий Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Кепин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Кепин Афанасий Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Кепина Евдокия Афанасьевна

Отец ребёнка: Кепин Афанасий Гаврилович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кепин Афанасий Гаврилович

Смерть
1792
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close