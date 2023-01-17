Кепина (Толкачева) Пелагея Яковлевна
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смерти1792
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Толкачев Яков Иванович
Мать: Толкачева Х
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кепин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1783
Сын: Кепин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Кепин Афанасий Гаврилович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Кепина Евдокия Афанасьевна
Отец ребёнка: Кепин Афанасий Гаврилович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1792