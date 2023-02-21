Толкачева Х — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толкачева Х

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Дочь: Кепина Пелагея Яковлевна

Отец ребёнка: Толкачев Яков Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
1747

Муж: Толкачев Яков Иванович

Рождение ребёнка
1755

Дочь: Кускова Ульяна Яковлевна

Отец ребёнка: Толкачев Яков Иванович

Степановка, Рыльский муниципальный район, Курская область
Смерть
Неизвестно
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