Толкачева Х
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1747
Дочь: Кепина Пелагея Яковлевна
Отец ребёнка: Толкачев Яков Иванович
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
1755
Дочь: Кускова Ульяна Яковлевна
Отец ребёнка: Толкачев Яков Иванович
Смерть
Неизвестно