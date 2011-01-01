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(Rosen) Beatrice

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

2011

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Rosen Max

Мать: Rosen Augusta 'Gussie'

Смерть
2011
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