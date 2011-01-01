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(Rosen) Beatrice
(Rosen) Beatrice
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1919
Дата смерти
2011
Пол
Женский
Отец
Rosen Max
1884 г.р.
Мать
Rosen (Thierman) Augusta 'Gussie'
1888 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АФ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец:
Rosen Max
Мать:
Rosen Augusta 'Gussie'
Смерть
2011
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