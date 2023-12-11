Соловьёва (Квасова) Мария Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соловьёва (Квасова) Мария Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Квасов Кузьма

Мать: Квасова 3 жена?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 2ребёнок

Отец ребёнка: Соловьёв муж

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: 1ребёнок

Отец ребёнка: Соловьёв муж

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соловьёв муж

Смерть
Неизвестно
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