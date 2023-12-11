Соловьёва (Квасова) Мария Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Квасов Кузьма
Мать: Квасова 3 жена?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 2ребёнок
Отец ребёнка: Соловьёв муж
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: 1ребёнок
Отец ребёнка: Соловьёв муж
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соловьёв муж
Смерть
Неизвестно