Казила Дарья Косьмина (Кузьминична) Около 1826 — найти родственников по фамилии на Familio
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Казила Дарья Косьмина (Кузьминична)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1826

Дата смерти

17.06.1887 ст.

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Год рождения исходя из возраста в записи о смерти. Место рождения неизвестно.
Место жительства
Неизвестно
Очкино, Сумська область
Бракосочетание
Около 1833

Муж: Казила Пантелеймон Петрович

Год бракосочетания исходя из известных дат рождения детей.
Рождение ребёнка
С 1833 по 1840

Сын: Казила Афанасий Пантелеймонович

Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке - 1940 г., в записи о смерти - 1933 г.
Рождение ребёнка
23.12.1843 ст.

Сын: Казила Павел Пантелеймонович

Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
Около 1850

Дочь: Балионова (Казила) Наталья Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1858

Дочь: Киселева (Казила) Дарья Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович

Очкино, Сумська область
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
10.09.1860 ст.

Дочь: (Казила) Евфимия Пантелеймоновна

Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович

Очкино, Сумська область
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.

Сын: Казила Иван Пантелеймонович

Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович

Очкино, Сумська область
Смерть
17.06.1887 ст.
Очкино, Сумська область
Причина смерти: старость.
Похороны
17.06.1887 ст.
Очкино, Сумська область
Похоронена на общем кладбище.

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