Казила Дарья Косьмина (Кузьминична)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1826
Дата смерти17.06.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Год рождения исходя из возраста в записи о смерти. Место рождения неизвестно.
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1833
Год бракосочетания исходя из известных дат рождения детей.
Рождение ребёнка
С 1833 по 1840
Сын: Казила Афанасий Пантелеймонович
Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович
Исходя из возраста в записи о браке - 1940 г., в записи о смерти - 1933 г.
Рождение ребёнка
23.12.1843 ст.
Сын: Казила Павел Пантелеймонович
Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович
Рождение ребёнка
Около 1850
Дочь: Балионова (Казила) Наталья Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
Около 1858
Дочь: Киселева (Казила) Дарья Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович
Исходя из возраста в записи о браке.
Рождение ребёнка
10.09.1860 ст.
Дочь: (Казила) Евфимия Пантелеймоновна
Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович
Рождение ребёнка
31.03.1868 ст.
Сын: Казила Иван Пантелеймонович
Отец ребёнка: Казила Пантелеймон Петрович
Смерть
17.06.1887 ст.
Причина смерти: старость.
Похороны
17.06.1887 ст.
Похоронена на общем кладбище.