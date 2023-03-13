Колбановъ Андрей Максимовъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбановъ Андрей Максимовъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1676

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1696

Сын: Колбановъ Иванъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1705

Сын: Колбановъ Василий

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1711

Сын: Колбановъ Филиппъ

Мать ребёнка: не указана

Никольское, Кузоватовский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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