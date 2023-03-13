Колбановъ Андрей Максимовъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1676
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1676
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1696
Сын: Колбановъ Иванъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1705
Сын: Колбановъ Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1711
Сын: Колбановъ Филиппъ
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана