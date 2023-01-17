Иванко Иван Елизарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванко Иван Елизарович

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Место рождения

Токари, Полтавська область

Дата рождения

31.03.1911

Дата смерти

04.01.1989

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1883 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1911

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Иванко Мария Аверкиевна

Токари, Полтавська область
Рождение ребёнка
?.09.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Иванко Пелагея Моисеевна

Токари, Полтавська область
Смерть
04.01.1989
Лука, Полтавська область
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