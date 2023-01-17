Иванко Иван Елизарович
Место рождения
Дата рождения31.03.1911
Дата смерти04.01.1989
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1911
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Иванко Мария Аверкиевна
Рождение ребёнка
?.09.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Иванко Пелагея Моисеевна
Смерть
04.01.1989
Лука, Полтавська область