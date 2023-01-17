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Боев Сергей Павлович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

02.07.1977

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1977

Отец: Боев Павел Петрович

Мать: Боева Галина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Егор Сергеевич

Мать ребёнка: Боева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева Ирина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боева Оксана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Боев Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Боева Оксана

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