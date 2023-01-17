Боев Сергей Павлович
Место рождения
Дата рождения02.07.1977
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.07.1977
Отец: Боев Павел Петрович
Мать: Боева Галина Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боев Егор Сергеевич
Мать ребёнка: Боева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Боева Оксана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Боев Иван Сергеевич
Мать ребёнка: Боева Оксана