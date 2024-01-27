Лоскутова (Бучнева Buchnoff) Матрена Matrona Наумовна Maum — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова (Бучнева Buchnoff) Матрена Matrona Наумовна Maum

Место рождения

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1900 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Бучнев (buchnoff) Наум (Maum)

Мать: не указана

Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Ефимович Efim

Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лоскутов Loskutoff Василий William Ефимович Efim

Смерть
Неизвестно
Russia
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