Лоскутова (Бучнева Buchnoff) Матрена Matrona Наумовна Maum
Место рожденияRussia Карская обл.,с.Ново-Селим
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Бучнев (buchnoff) Наум (Maum)
Russia Карская обл.,с.Ново-Селим
Рождение ребёнка
Около 1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Loskutoff Василий William Ефимович Efim
Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Russia