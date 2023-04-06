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Быкова Анна Ивановна

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Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.

Дочь: Быкова Александра Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.

Дочь: Быкова Анфия Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.

Сын: Быков Константин Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.

Дочь: Быкова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.

Дочь: Быкова Евгения Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.04.1910 ст.

Сын: Быков Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
17.03.1912 ст.

Дочь: Быкова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.

Дочь: Быкова Таисия Васильевна

Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Быков Василий Николаевич

Смерть
Неизвестно
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