Быкова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1903 ст.
Дочь: Быкова Александра Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
20.03.1904 ст.
Дочь: Быкова Анфия Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
25.12.1905 ст.
Сын: Быков Константин Васильевич
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
06.01.1907 ст.
Дочь: Быкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
11.12.1908 ст.
Дочь: Быкова Евгения Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.04.1910 ст.
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
17.03.1912 ст.
Дочь: Быкова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Рождение ребёнка
21.09.1913 ст.
Дочь: Быкова Таисия Васильевна
Отец ребёнка: Быков Василий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно