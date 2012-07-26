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Бояркин Анатолий Сергеевич
Бояркин Анатолий Сергеевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.07.2012
Пол
Мужской
Отец
Бояркин Сергей Анатольевич
1985 г.р.
Мать
Бояркина (Черногаева) Оксана Михайловна
1989 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.07.2012
Отец:
Бояркин Сергей Анатольевич
Мать:
Бояркина Оксана Михайловна
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