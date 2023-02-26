Гуляева Акулина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГуляева Акулина Алексеевна

Гуляева Акулина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1815

Дочь: Ланина Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Гуляев Александр Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
16.04.1828

Сын: Гуляев Николай Александрович

Отец ребёнка: Гуляев Александр Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Рождение ребёнка
12.06.1834

Сын: Гуляев Пётр Александрович

Отец ребёнка: Гуляев Александр Васильевич

Зарайск, Зарайск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гуляев Александр Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close