Гуляева Акулина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1815
Дочь: Ланина Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Гуляев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
16.04.1828
Сын: Гуляев Николай Александрович
Отец ребёнка: Гуляев Александр Васильевич
Рождение ребёнка
12.06.1834
Сын: Гуляев Пётр Александрович
Отец ребёнка: Гуляев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно