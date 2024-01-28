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Луиджи Грассо

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1970

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1970

Отец: Сальвадоре Грассо

Мать: Джульетта Грассо (Бравадо)

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александра Лакосте

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Роза Грассо

Рождение ребёнка
21.05.1990

Дочь: Аврора Грассо

Мать ребёнка: Роза Грассо

Рождение ребёнка
31.07.1995

Дочь: Жанна Грассо

Мать ребёнка: Александра Лакосте

Рождение ребёнка
28.06.1997

Сын: Дарио Грассо

Мать ребёнка: Александра Лакосте

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