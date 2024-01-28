Луиджи Грассо
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.05.1970
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1970
Отец: Сальвадоре Грассо
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра Лакосте
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Роза Грассо
Рождение ребёнка
21.05.1990
Дочь: Аврора Грассо
Мать ребёнка: Роза Грассо
Рождение ребёнка
31.07.1995
Дочь: Жанна Грассо
Мать ребёнка: Александра Лакосте
Рождение ребёнка
28.06.1997
Сын: Дарио Грассо
Мать ребёнка: Александра Лакосте