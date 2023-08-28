Чуркина Анна Ефимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1876
Дочь: Феодосия Никитина
Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов
Рождение ребёнка
До 1881
Дочь: Наталья Никитина
Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов
Рождение ребёнка
05.07.1886
Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно