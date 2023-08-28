Чуркина Анна Ефимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуркина Анна Ефимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1876

Дочь: Феодосия Никитина

Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1881

Дочь: Наталья Никитина

Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.07.1886

Сын: Чуркин Сергей Никитин

Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Михаил Никитин

Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин Василий Никитин

Отец ребёнка: Чуркин Никита Трофимов

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Никита Трофимов

Смерть
Неизвестно
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