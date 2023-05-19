Сагитов Мухамметзян Шамсутдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Мухамметзян Шамсутдинович

Место рождения

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии

Дата рождения

С 1870 по 1875 ст.

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1870 по 1875 ст.

Отец: Сагитов Шамсетдин Сагитович

Мать: Фахриниса Абдулганиевна

деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
20.01.1898

Жена: Сагитова Диляфруз Шагиахметовна

деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
05.10.1902 ст.

Сын: Сагитов Мухамметкарим Мухаметзянович

Мать ребёнка: Сагитова Диляфруз Шагиахметовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казань, мечеть №5 (л Тукая, 40)
Рождение ребёнка
19.06.1906

Дочь: Сагитова Фатима Мухаметзяновна

Мать ребёнка: Сагитова Диляфруз Шагиахметовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Казань, мечеть №5 ( ул Тукая, 40)
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.

Сын: Сагитов Ахметша Мухамметзянович

Мать ребёнка: Сагитова Диляфруз Шагиахметовна

Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
рождение зарегистрировано Казань, мечеть №5 (ул Тукая,40)
Бракосочетание
Около 1942

Жена: Марьям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сагитов Рафаэль

Мать ребёнка: Марьям

Смерть
1943
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Похороны
Неизвестно
Старо-татарское кладбище города Казань