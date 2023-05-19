Сагитов Мухамметзян Шамсутдинович
Место рождениядеревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Дата рожденияС 1870 по 1875 ст.
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
С 1870 по 1875 ст.
деревня Ошняк Масловской волости Лаишевского уезда Казанской губернии
Бракосочетание
20.01.1898
деревня Новая Казанка Астраханской губернии
Рождение ребёнка
05.10.1902 ст.
Сын: Сагитов Мухамметкарим Мухаметзянович
Мать ребёнка: Сагитова Диляфруз Шагиахметовна
Казань, мечеть №5 (л Тукая, 40)
Рождение ребёнка
19.06.1906
Дочь: Сагитова Фатима Мухаметзяновна
Мать ребёнка: Сагитова Диляфруз Шагиахметовна
Казань, мечеть №5 ( ул Тукая, 40)
Рождение ребёнка
07.07.1909 ст.
Сын: Сагитов Ахметша Мухамметзянович
Мать ребёнка: Сагитова Диляфруз Шагиахметовна
рождение зарегистрировано Казань, мечеть №5 (ул Тукая,40)
Бракосочетание
Около 1942
Жена: Марьям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сагитов Рафаэль
Мать ребёнка: Марьям
Смерть
1943
Похороны
Неизвестно
Старо-татарское кладбище города Казань