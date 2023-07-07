Абрамович-Барановский Михаил Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Абрамович-Барановский Михаил Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1895

Пол

Мужской

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Абромович-Барановский Петр Сергеевич

Мать: Фрейман Тамара Петровна

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