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Абрамович-Барановский Михаил Петрович
Абрамович-Барановский Михаил Петрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1895
Пол
Мужской
Отец
Абромович-Барановский Петр Сергеевич
Мать
Фрейман (Абрамович-Барановская) Тамара Петровна
1902 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец:
Абромович-Барановский Петр Сергеевич
Мать:
Фрейман Тамара Петровна
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