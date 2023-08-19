(Мелихова) София Иванова
Место рождения
Дата рождения14.09.1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
14.09.1894
Отец: Мелихов Иван Филиппов
Крещение
15.09.1894
Godparents:села Калабино в запасе армии рядовой солдат Иван Прокопиев Чуркин и того же села государственного крестьянина Феодора Авдиева Мелихова дочь девица Матрона | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно