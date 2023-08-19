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(Мелихова) София Иванова

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

14.09.1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

До 1856 г.р.

Мать

1851 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
14.09.1894

Отец: Мелихов Иван Филиппов

Мать: Мелихова Евфимия Прокопиева

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Крещение
15.09.1894
Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Godparents:села Калабино в запасе армии рядовой солдат Иван Прокопиев Чуркин и того же села государственного крестьянина Феодора Авдиева Мелихова дочь девица Матрона | Богородицкая церковь
Смерть
Неизвестно
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