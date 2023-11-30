Салимгараева Лидия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.11.1967
Сын: Салимгараев Владимир
Отец ребёнка: Салимгараев Саша Магзувалимович
Рождение ребёнка
01.06.1975
Сын: Салимгараев Алексей
Отец ребёнка: Салимгараев Саша Магзувалимович
Смерть
Неизвестно