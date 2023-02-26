FUND Jean
Место рожденияBettviller, 57074, Moselle, Lorraine, France
Дата рождения1665
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665
Отец: Fund Wendelin
Мать: Fund Catherine
Bettviller, 57074, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
Около 1687
Сын: Fund Jean
Мать ребёнка: Fund Catherine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Fund Catherine
Bettviller, 57074, Moselle, Lorraine, France
Смерть
Неизвестно