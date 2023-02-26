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FUND Jean

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Место рождения

Bettviller, 57074, Moselle, Lorraine, France

Дата рождения

1665

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1637 г.р.

Мать

Около 1640 г.р.

Жена

Около 1667 г.р.

Дети

Около 1687 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1665

Отец: Fund Wendelin

Мать: Fund Catherine

Bettviller, 57074, Moselle, Lorraine, France
Рождение ребёнка
Около 1687

Сын: Fund Jean

Мать ребёнка: Fund Catherine

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Fund Catherine

Bettviller, 57074, Moselle, Lorraine, France
Смерть
Неизвестно
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