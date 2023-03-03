Протодьяконов Владислав — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протодьяконов Владислав

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Мужской

Отец

1953 г.р.

Мать

1954 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Протодьяконов Константин

Мать: Валентина

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