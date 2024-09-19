(Смирнова) Иулиания Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.08.1897 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1897 ст.
Деревни Тереховой крестьянинъ Алексѣй Флегонтовъ Смирновъ и законная жена его Лукiя Георгіева оба православные .
Крещение
10.08.1897 ст.
Восприемники: Той же деревни крестьянинъ а Василий? Флегонтовъ Смирновъ той же деревни крестьянская дѣвица Солемонія Васильевна Жилѣщикова .
Смерть
Неизвестно