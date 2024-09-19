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(Смирнова) Иулиания Алексеевна

Место рождения

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

06.08.1897 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1897 ст.

Отец: Смирнов Алексей Флегонтов

Мать: Смирнова (Ванюрихина) Гликерья 2 (Лукия) Егорова Георгиева

Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Деревни Тереховой крестьянинъ Алексѣй Флегонтовъ Смирновъ и законная жена его Лукiя Георгіева оба православные .
Крещение
10.08.1897 ст.
Терехово, Большереченский муниципальный район, Омская область
Восприемники: Той же деревни крестьянинъ а Василий? Флегонтовъ Смирновъ той же деревни крестьянская дѣвица Солемонія Васильевна Жилѣщикова .
Смерть
Неизвестно

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