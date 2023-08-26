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Коннон Николаев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Николай Федотов

Мать: Фекла Филиппова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Бахлин Ефимий Кононов

Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова

д.Голево
Рождение ребёнка
1851

Сын: Бахлин Василий Кононов

Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова

Рождение ребёнка
1858

Сын: Бахлин Трофим Кононов

Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова

Рождение ребёнка
1860

Сын: Бахлин Дмитрий Кононов

Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова

Рождение ребёнка
1864

Дочь: Мария Кононова

Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова

Рождение ребёнка
1864

Сын: Бахлин Иван Кононов

Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Настасья (Анастасия) Иванова

Смерть
Неизвестно
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