Коннон Николаев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Николай Федотов
Мать: Фекла Филиппова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова
д.Голево
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова
Рождение ребёнка
1858
Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова
Рождение ребёнка
1860
Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Мария Кононова
Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова
Рождение ребёнка
1864
Сын: Бахлин Иван Кононов
Мать ребёнка: Настасья (Анастасия) Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно