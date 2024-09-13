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Печальников Петр Михайлович

Место рождения

Новомихайловское, Шаховская, Московская область

Дата рождения

08.10.1907

Дата смерти

10.08.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1907

Отец: Печальников Михаил Яковлевич

Мать: Печальникова (Сергеева) Екатерина Ивановна

Новомихайловское, Шаховская, Московская область
Арест
20.05.1942
Новомихайловское, Шаховская, Московская область
https://ru.openlist.wiki/Печальников_Петр_Михайлович_(1907) Мера пресечения: арестован Дата ареста: 20 мая 1942 г. Осуждение: 2 июля 1942 г. Осудивший орган: военным трибуналом войск НКВД МВО Статья:... Показать все
Смерть
10.08.1943
Ухта, Ухта, Республика Коми
В заключении

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