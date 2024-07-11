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Елизавета Макарова

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Макар Петров

Мать: не указана

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
16.02.1894 ст.

Муж: Петр Пантелеймонов

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9S2C?i=220&cc=1921824 18 и 21 1й брак
Смерть
Неизвестно

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