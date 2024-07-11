Елизавета Макарова
Место рождения
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Отец: Макар Петров
Мать: не указана
Бракосочетание
16.02.1894 ст.
Муж: Петр Пантелеймонов
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
11. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9TWH-9S2C?i=220&cc=1921824 18 и 21 1й брак
Смерть
Неизвестно