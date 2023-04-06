Столяревский Константин Николаевич
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смерти27.02.1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Рождение ребёнка
01.08.1909
Сын: Кочкарев Антон
Мать ребёнка: Столяревская Феодосия Яковлевна
Бракосочетание
25.07.1910
Рождение ребёнка
23.08.1911
Дочь: Наталья Константиновна
Мать ребёнка: Столяревская Феодосия Яковлевна
Рождение ребёнка
17.10.1914
Дочь: Анна Константиновна
Мать ребёнка: Столяревская Феодосия Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1919
Причина смерти: легкие