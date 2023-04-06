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Столяревский Константин Николаевич

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1888

Дата смерти

27.02.1919

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Столяревский Николай Иванович

Мать: Столяревская Фекла Владимировна

Рождение ребёнка
01.08.1909

Сын: Кочкарев Антон

Мать ребёнка: Столяревская Феодосия Яковлевна

Бракосочетание
25.07.1910

Жена: Столяревская Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
23.08.1911

Дочь: Наталья Константиновна

Мать ребёнка: Столяревская Феодосия Яковлевна

Рождение ребёнка
17.10.1914

Дочь: Анна Константиновна

Мать ребёнка: Столяревская Феодосия Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.02.1919
Причина смерти: легкие
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