Чернецовъ Петръ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1746
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746
Отец: Чернецовъ Федоръ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Бакланова Авдотья
Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Ховронья
Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева
Рождение ребёнка
1783
Сын: Чернецовъ Кононъ
Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева
Рождение ребёнка
1788
Сын: Чернецовъ Федотъ
Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно