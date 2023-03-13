Чернецовъ Петръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чернецовъ Петръ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1746

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1746

Отец: Чернецовъ Федоръ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1775

Дочь: Бакланова Авдотья

Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева

Рождение ребёнка
1781

Дочь: Ховронья

Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева

Рождение ребёнка
1783

Сын: Чернецовъ Кононъ

Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева

Рождение ребёнка
1788

Сын: Чернецовъ Федотъ

Мать ребёнка: Чернецова Стефанида Деева

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чернецова Стефанида Деева

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