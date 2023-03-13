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(Чернецова) Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Пол

Женский

Отец

1746 г.р.

Мать

1749 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
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Место
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Рождение
1778

Отец: Чернецовъ Петръ

Мать: Чернецова Стефанида Деева