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(Чернецова) Прасковья
(Чернецова) Прасковья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1778
Пол
Женский
Отец
Чернецовъ Петръ
1746 г.р.
Мать
Чернецова Стефанида Деева
1749 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец:
Чернецовъ Петръ
Мать:
Чернецова Стефанида Деева
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