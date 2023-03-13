Моторинъ Миронъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1693
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693
Отец: Моторинъ Максимъ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1721
Сын: Моторинъ Абрамъ
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1735
Мать ребёнка: не указана
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1738
Сын: Моторинъ Кириллъ
Мать ребёнка: не указана
Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1742
Сын: Моторинъ Михаилъ
Мать ребёнка: не указана
Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана