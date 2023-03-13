Моторинъ Миронъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторинъ Миронъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1693

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1693

Отец: Моторинъ Максимъ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1721

Сын: Моторинъ Абрамъ

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1735

Сын: Моторинъ Авдей Евдокимъ

Мать ребёнка: не указана

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1738

Сын: Моторинъ Кириллъ

Мать ребёнка: не указана

Асанова Липовка
Рождение ребёнка
1742

Сын: Моторинъ Михаилъ

Мать ребёнка: не указана

Асанова Липовка
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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