Riess (Schöndorf) Anna Maria
Место рожденияOrmersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Дата рожденияОколо 1665
Дата смертиДо 1747
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665
Отец: Schoendorff Nicolas
Мать: Schöndorf Marguerite
Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
03.08.1687
Дочь: Braun Ottilia
Отец ребёнка: Riess Paul (Ries)
Ballweiler,Saarpfalz-Kreis,Saarland,Germany
Рождение ребёнка
15.07.1691
Дочь: Lambert Maria Margaretha
Отец ребёнка: Riess Paul (Ries)
Ballweiler
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Riess Paul (Ries)
Смерть
До 1747