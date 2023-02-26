Riess (Schöndorf) Anna Maria — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Riess (Schöndorf) Anna Maria

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Место рождения

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France

Дата рождения

Около 1665

Дата смерти

До 1747

Пол

Женский

Отец

1627 г.р.

Мать

Около 1630 г.р.

Муж

Около 1655 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1665

Отец: Schoendorff Nicolas

Мать: Schöndorf Marguerite

Ormersviller,57526,Moselle,Lorraine,France
Рождение ребёнка
03.08.1687

Дочь: Braun Ottilia

Отец ребёнка: Riess Paul (Ries)

Ballweiler,Saarpfalz-Kreis,Saarland,Germany
Рождение ребёнка
15.07.1691

Дочь: Lambert Maria Margaretha

Отец ребёнка: Riess Paul (Ries)

Ballweiler
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Riess Paul (Ries)

Смерть
До 1747
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