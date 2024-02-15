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Хобига Айланмаа Думенейевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.11.1977

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1977

Отец: Баяндай Думеней Шара-Хооевич

Мать: Баяндай Валентина Чозаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хобига Виктор Мартович

Рождение ребёнка
25.12.1998

Сын: Хобига Данзын-Белек Викторович

Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович

Рождение ребёнка
21.05.2001

Сын: Хобига Тумен-Байыр Викторович

Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович

Рождение ребёнка
06.11.2008

Дочь: Хобига Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович

Рождение ребёнка
24.04.2018

Сын: Хобига Ай-Херел Викторович

Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович

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