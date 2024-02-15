Хобига Айланмаа Думенейевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.11.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.11.1977
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.12.1998
Сын: Хобига Данзын-Белек Викторович
Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович
Рождение ребёнка
21.05.2001
Сын: Хобига Тумен-Байыр Викторович
Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович
Рождение ребёнка
06.11.2008
Дочь: Хобига Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович
Рождение ребёнка
24.04.2018
Сын: Хобига Ай-Херел Викторович
Отец ребёнка: Хобига Виктор Мартович