Шпетт Иосиф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шпетт Иосиф

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Место рождения

Польша

Дата рождения

1823

Дата смерти

1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1860 г.р.
1875 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: не указан

Мать: не указана

Польша
Рождение ребёнка
30.06.1860

Дочь: Марцелина (Осиповна)

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
11.02.1875

Сын: Шпетт Иосиф Иосифович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1896
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