Шпетт Иосиф
Место рожденияПольша
Дата рождения1823
Дата смерти1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: не указан
Мать: не указана
Польша
Рождение ребёнка
30.06.1860
Дочь: Марцелина (Осиповна)
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1875
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1896