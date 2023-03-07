Кощеева Акилина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1833 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович
Рождение ребёнка
1839
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно