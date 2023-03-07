Кощеева Акилина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева Акилина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1797 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1833 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович

Рождение ребёнка
1839

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кощеев Анисим Филиппович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Анисим Филиппович

Место жительства
Неизвестно
Киселевская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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