Конновъ Николай
Место рождения
Дата рождения1780
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Отец: Конновъ Кондратий
Мать: Коннова Агрофена
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Дарья
Мать ребёнка: Коннова Авдотья
Рождение ребёнка
1808
Сын: Конновъ Петръ
Мать ребёнка: Коннова Авдотья
Рождение ребёнка
1813
Сын: Конновъ Петръ
Мать ребёнка: Коннова Авдотья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Коннова Авдотья