Герасимов (Герасимова) Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Виктор
Отец ребёнка: Герасимов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Герасимов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Герасимов Павел
Отец ребёнка: Герасимов Андрей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дашевский (Герасимова) Ксения
Отец ребёнка: Герасимов Андрей