Герасимов (Герасимова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимов (Герасимова) Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Виктор

Отец ребёнка: Герасимов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Герасимов Павел

Отец ребёнка: Герасимов Андрей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дашевский (Герасимова) Ксения

Отец ребёнка: Герасимов Андрей

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