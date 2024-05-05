Кочубей (Белая) Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.06.1914
Дочь: Кульнева (Кочубей) Агриппина Филипповна
Отец ребёнка: Кочубей Филипп Матвеевич
Смерть
Неизвестно
Губовский, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область