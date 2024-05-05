Кочубей (Белая) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочубей (Белая) Мария

Место рождения

Губовка, Кіровоградська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Губовка, Кіровоградська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кочубей Филипп Матвеевич

Рождение ребёнка
23.06.1914

Дочь: Кульнева (Кочубей) Агриппина Филипповна

Отец ребёнка: Кочубей Филипп Матвеевич

Губовка, Кіровоградська область
Смерть
Неизвестно
Губовский, Новосергиевский муниципальный район, Оренбургская область

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