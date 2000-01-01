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(Ильиных) Анастасия Константиновна
(Ильиных) Анастасия Константиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1870
Пол
Женский
Отец
Ильиных Константин Лукьянович
1832 г.р.
Мать
Ильиных (Ильиных) Гликерия Петровна
Дети
Не указаны
Добавил:
DI
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец:
Ильиных Константин Лукьянович
Мать:
Ильиных Гликерия Петровна
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