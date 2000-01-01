(Ильиных) Анастасия Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Анастасия Константиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Пол

Женский

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: Ильиных Константин Лукьянович

Мать: Ильиных Гликерия Петровна

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