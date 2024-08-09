Логинов Степан Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Логинов Степан Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логинова Антонина Степановна

Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Сергей Степанович

Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Логинов Евгений Степанович

Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна

Рождение ребёнка
1909

Сын: Логинов Николай Степанович

Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна

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