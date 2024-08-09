Логинов Степан Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логинова Антонина Степановна
Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Сергей Степанович
Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Логинов Евгений Степанович
Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1909
Сын: Логинов Николай Степанович
Мать ребёнка: Логинова (Бодюл) Надежда Петровна