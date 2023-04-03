Овечкина Анна Архиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овечкина Анна Архиповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.03.1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1888

Отец: Архип

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1910

Сын: Овечкин Дмитрий Феофанович

Отец ребёнка: Овечкин Феофан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лупанов Анна Феофановна

Отец ребёнка: Овечкин Феофан Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина Феофановна

Отец ребёнка: Овечкин Феофан Андреевич

Смерть
Неизвестно
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