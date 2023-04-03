Овечкина Анна Архиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.03.1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1888
Отец: Архип
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1910
Сын: Овечкин Дмитрий Феофанович
Отец ребёнка: Овечкин Феофан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лупанов Анна Феофановна
Отец ребёнка: Овечкин Феофан Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Екатерина Феофановна
Отец ребёнка: Овечкин Феофан Андреевич
Смерть
Неизвестно