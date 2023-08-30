Байрамкулова-Биджиева Кулистан Шогаибовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.01.1964
Сын: Байрамкулов Назим Нурлиевич
Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамкулов Башир Нурлиевич
Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Дина Нурлиевна
Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Байрамкулова Дугъум Нурлиевна
Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Байрамкулов Казим Нурлиевич
Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно