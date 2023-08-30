Байрамкулова-Биджиева Кулистан Шогаибовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Байрамкулова-Биджиева Кулистан Шогаибовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.01.1964

Сын: Байрамкулов Назим Нурлиевич

Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамкулов Башир Нурлиевич

Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Дина Нурлиевна

Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Байрамкулова Дугъум Нурлиевна

Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Байрамкулов Казим Нурлиевич

Отец ребёнка: Байрамкулов Нурли Османович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Байрамкулов Нурли Османович

Смерть
Неизвестно
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