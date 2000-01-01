Виноградов Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.09.1872
Дочь: София Михайловна
Мать ребёнка: Виноградова Серафима Николаевна
Александро-Невский собор
Работа или профессия
Неизвестно
Священник г. Ижевск 1880, священник Александровского собора Ижевского завода (1872 г.)