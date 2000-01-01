Виноградов Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Виноградов Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.09.1872

Дочь: София Михайловна

Мать ребёнка: Виноградова Серафима Николаевна

Александро-Невский собор
Работа или профессия
Неизвестно
Священник г. Ижевск 1880, священник Александровского собора Ижевского завода (1872 г.)
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