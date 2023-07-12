Макушина Анисия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1852
Отец ребёнка: Макушин Павел Онуфриевич
Рождение ребёнка
03.07.1855
Дочь: Макушина Марфа Павловна
Отец ребёнка: Макушин Павел Онуфриевич
Рождение ребёнка
25.02.1858
Дочь: Макушина Евдокия Павловна
Отец ребёнка: Макушин Павел Онуфриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно