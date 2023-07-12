Макушина Анисия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакушина Анисия Ивановна

Макушина Анисия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1852

Сын: Макушин Тимофей Павлович

Отец ребёнка: Макушин Павел Онуфриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
03.07.1855

Дочь: Макушина Марфа Павловна

Отец ребёнка: Макушин Павел Онуфриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
25.02.1858

Дочь: Макушина Евдокия Павловна

Отец ребёнка: Макушин Павел Онуфриевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макушин Павел Онуфриевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close