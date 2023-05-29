Иванова Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1834
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гущина Стефанида Кирилловна
Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Гущина Мария Кирилловна
Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно