Иванова Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1834

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гущина Стефанида Кирилловна

Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович

Рождение ребёнка
1858

Дочь: Гущина Мария Кирилловна

Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович

Рождение ребёнка
1859

Сын: Гущин Иван Кириллович

Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гущин Федор Кириллович

Отец ребёнка: Гущин Кирилл Ефремович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гущин Кирилл Ефремович

Смерть
Неизвестно