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Карп Иванов

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Место рождения

д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1831

Дочь: Матрона Карпова

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873

Сын: Иван Карпов

Мать ребёнка: Елена Власова

д.Бабны Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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