Карп Иванов
Место рожденияд.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
07.11.1831
Дочь: Матрона Карпова
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Иван Карпов
Мать ребёнка: Елена Власова
д.Бабны Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно