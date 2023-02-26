Елена Власова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.11.1831
Дочь: Матрона Карпова
Отец ребёнка: Карп Иванов
д.Бабны Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1873
Сын: Иван Карпов
Отец ребёнка: Карп Иванов
д.Бабны Лоинской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно