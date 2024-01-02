Вагнер (Епифановская) Татьяна Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вагнер (Епифановская) Татьяна Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Епифановский Леонид

Мать: Епифановская Христиния Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Анатолий Николаевич

Отец ребёнка: Матвеев Николай Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Белкина (Матвеева) Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Матвеев Николай Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вагнер Богдан Богданович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матвеев Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.04.1963

Дочь: Пашинская (Матвеева) Галина Николаевна

Отец ребёнка: Матвеев Николай Ильич

Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно

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