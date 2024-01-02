Вагнер (Епифановская) Татьяна Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Анатолий Николаевич
Отец ребёнка: Матвеев Николай Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Белкина (Матвеева) Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Матвеев Николай Ильич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матвеев Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.04.1963
Дочь: Пашинская (Матвеева) Галина Николаевна
Отец ребёнка: Матвеев Николай Ильич
Мыски, Мысковский, Кемеровская область
Смерть
Неизвестно