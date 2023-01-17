Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1707

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1731

Дочь: Ирина Васильевна

Отец ребёнка: Василий Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1732

Сын: Козма Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1734

Сын: Карп Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Семен Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1737

Сын: Иван Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1740

Сын: Антон Васильевич

Отец ребёнка: Василий Степанович

Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Степанович

Место жительства
Неизвестно
Сивцево, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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