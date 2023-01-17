Анна Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1731
Дочь: Ирина Васильевна
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Козма Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1734
Сын: Карп Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Семен Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1737
Сын: Иван Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Рождение ребёнка
1740
Сын: Антон Васильевич
Отец ребёнка: Василий Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Степанович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно