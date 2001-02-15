Ахминеев Роман Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ахминеев Роман Олегович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

1978 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2001

Отец: Ахминеев Олег

Мать: Ахминеева Татьяна Юрьевна

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