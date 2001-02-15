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Ахминеев Роман Олегович
Ахминеев Роман Олегович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.02.2001
Пол
Мужской
Отец
Ахминеев Олег
Мать
Ахминеева Татьяна Юрьевна
1978 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.2001
Отец:
Ахминеев Олег
Мать:
Ахминеева Татьяна Юрьевна
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