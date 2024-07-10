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Маслова Пелагея Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1815 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маслов Максим Вуколович

Рождение ребёнка
09.10.1840 ст.

Дочь: Маслова Марина Максимовна

Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
13.06.1842 ст.

Дочь: Лукина (Маслова) Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
27.03.1844 ст.

Дочь: Матрона Максимовна

Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.

Сын: Маслов Михаил Максимович

Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1848 ст.

Сын: Маслов Прохор Максимович

Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Маслова Евдокия Максимовна

Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович

Лисицинская, Каргопольский уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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