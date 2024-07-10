Маслова Пелагея Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1815 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1840 ст.
Дочь: Маслова Марина Максимовна
Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович
Рождение ребёнка
13.06.1842 ст.
Дочь: Лукина (Маслова) Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович
Рождение ребёнка
27.03.1844 ст.
Дочь: Матрона Максимовна
Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович
Рождение ребёнка
Около 1845 ст.
Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович
Рождение ребёнка
1848 ст.
Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Маслова Евдокия Максимовна
Отец ребёнка: Маслов Максим Вуколович
Смерть
Неизвестно