Гагаринов Никита Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГагаринов Никита Филиппович

Гагаринов Никита Филиппович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1655

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1655

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1671

Сын: Гагаринов Оброшка Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1675

Сын: Гагаринов Андрей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1677

Сын: Гагаринов Тимофей Никитин

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close