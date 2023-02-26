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Марфа Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1821

Сын: Левонов Гурий Михайлов

Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1823

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
До 1826

Дочь: Феодосия Михайлова

Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1834

Дочь: Анна Михайлова

Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов

Назарьева, Перемышльский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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