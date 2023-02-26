Марфа Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1821
Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов
Рождение ребёнка
До 1823
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов
Рождение ребёнка
До 1826
Дочь: Феодосия Михайлова
Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов
Рождение ребёнка
14.01.1834
Дочь: Анна Михайлова
Отец ребёнка: Левонов Михаил Леонов
Смерть
Неизвестно